Небесное тело 2021 RL3 пролетит в 2,9 миллионов километров мимо нашей планеты на скорости 80,5 км/час.

Менее чем через сутки орбиту Земли на огромной скорости пересечет большой астероид, однако предварительно угрозы для существования землян он не представляет.

Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о небесном теле 2021 RL3 - это астероид размером от 50-110 метров, что можно сравнить с размером памятника-музея "Родина-мать" в Киеве (102 м).

По данным NASA, пересечение произойдет около 1:30 21 сентября. В это время 2021 RL3 на скорости 80,5 км/час подлетит к Земле на расстояние 2,9 млн км. Это в 7,5 раз больше расстояния до Луны (384,4 тыс. км), поэтому непосредственной угрозы для нашей планеты он не представляет.

Но это все равно меньше, чем до любой другой планеты Солнечной системы.

2021 RL3 имеет эллиптическую орбиту, которая проходит в основном между Марсом и Юпитером. Миновав Землю, астероид продолжит свой ход

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После этого ожидается, что он облетит Солнце, прежде чем отправиться дальше по своей орбите.

Стоит отметить, что на орбиту Земли ежедневно попадает более 100 тонн крошечных космических объектов и космического мусора. Как считается, все, что меньше легкового автомобиля, способно сгореть в атмосфере и не считается угрозой для планеты.

Автор: Станислав Кожемякин