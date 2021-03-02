Древние ножи, казацкие кресты и драгоценные монеты нашли во время строительства трассы на Днепропетровщине.

В Днепропетровской области во время строительства дороги нашли древние артефакты.

В Службе автомобильных дорог представили более двух тысяч артефактов, самому старому из которых более пяти тысяч лет, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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Артефакты археологи нашли во время строительства трассы на Киев, наткнувшись на древние поселения. Найденные экспонаты датируются от эпохи Бронзы и до позапрошлого века. По словам археологов, в этих местах испокон веков проходили торговые пути.

Увидеть все можно в течение недели бесплатно, а затем артефакты передадут в исторический музей. Экспертизы продолжаются, поэтому ученые предсказывают выдающиеся открытия.

"Строительство позволило сняли большой слой земли. То есть, оно открыло именно те участки, до которых до того невозможно было даже докопаться, потому что надо было копать примерно два-три метра, чтобы дойти до того культурного слоя", - рассказывает руководитель Службы автомобильных дорог Днепропетровской области Александр Коломийцев.

"Материалы из этих поселений, из этих раскопок дают нам гораздо больше информации, чем погребальные памятники, относительно образа жизни тех людей. Они, возможно, не такие яркие, как, например, какие-то драгоценности из курганов. С точки зрения реконструкции, хозяйства, образа жизни - это без преувеличения уникальные экспонаты", - добавляет начальник днепровской экспедиции охранной археологической службы Украины Дмитрий Тесленко.

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Автор: Александр Топчий