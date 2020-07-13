NASA наняло охотников на пришельцев для защиты Земли от "заражения"

Контракт касается высадок на Луну, Марс и спутник Европа на орбите Юпитера.

NASA заключило соглашение с Институтом SETI, чтобы позаботиться о том, что инопланетные формы жизни "не заразят" Землю.

Обычно новый подрядчик американского космического агентства занимается поисками внеземного разума. Но теперь его работа будет заключаться в том, чтобы не допустить попадания инопланетных видов на Землю других планет во время космических миссий, - пишет The Independent.

Институт SETI будет сотрудничать с NASA над проведением тренировок, разработкой инструкций, а также будет помогать доносить информацию до населения о космических операциях. Кроме того, SETI будет "проверять биологическую чистоту полетов", чтобы избежать биологического заражения во время миссий, которое может негативно повлиять на Землю.

Контракт касается ряда космических исследовательских миссий включая Mars 2020 и Europa Clipper, а также подготовку к полету на Марс, целью которого будет собрать и доставить на нашу планету образцы с соседней планеты.

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Цель Mars 2020 будет включать полет специального вертолета, который должен проверить, возможны ли авиационные полеты на Красной планете. Тем временем, Europa Clipper доставит исследовательскую станцию на спутник Юпитера. Целью миссии будет выяснить, способна ли Европа поддерживать биологическую жизнь. Также SETI будет работать с NASA над программой пилотируемых миссий на Луну под названием Artemis. В рамках этой программы запланирована первая высадка женщины на спутнике Земли до 2024 года, а также оценка возможностей по созданию базы на его поверхности.

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