Инженеры оснастили инвалидную коляску робо-руками с удаленным управлением (видео)

Разработка будет представлена на конференции SIGGRAPH 2020.

Японские инженеры создали прототип инвалидной коляски с механическими манипуляторами, которая может облегчить жизнь людям с ограниченными физическими возможностями.

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Как сообщает N+1, движением коляски человек управляет сам, двигая колеса руками, но на ее задней части расположен робот с двумя руками, которым управляет удаленный оператор. Он видит у себя на экране или VR-шлеме не только видео с камеры, но и наложенное пятно, показывающее, куда именно смотрит сидящий на коляске.Это позволяет лучше понимать потребности человека и помогать ему с помощью манипуляторов.

Разработка будет представлена на конференции SIGGRAPH 2020, но статья о ней пока не опубликована.

Ранее ученые японского Университета Кэйо разработали похожее на хвост устройство, которое позволяет менять положение центра тяжести человека.

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