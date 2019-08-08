В Японии создали роботизированный хвост для людей (видео)

Устройство может выступать балансиром для людей, которые по той или иной причине плохо стоят на ногах.

Ученые японского Университета Кэйо разработали похожее на хвост устройство, которое позволяет менять положение центра тяжести человека.

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Как сообщает Naked Science, подобный «хвост» может выступать балансиром для людей, которые по той или иной причине плохо стоят на ногах. Разработчики позиционируют его как альтернативу традиционной трости.

Прототип системы назвали Arque. Его дизайн копирует хвост морского конька, и состоит из искусственных позвонков и четырех пневматические «мышц». Каждый сустав аппарата состоит из четырех защитных пластин и одного регулируемого по весу позвонка. Система двигается в ответ на изменение положения тела носителя.

Ученые также полагают, что Arque может использоваться в системах виртуальной реальности. Сейчас пользователи VR могут испытывать дискомфорт из-за того, что виртуальная реальность показывает им одно физическое положение, в то время как органы чувств говорят о совсем другом. Контроль над центром тяжести тела мог бы решить эту проблему.

Ранее исследователи создали легкие контактные линзы, которые могут увеличивать изображение, если тот, кто их носит, моргнет дважды. Это позволяет менять фокус между объектами на разных расстояниях.