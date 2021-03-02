Это позволит проводить ток-шоу или устраивать музыкальные сессии.

Социальная сеть Instagram вводит функцию Live Rooms, с ее помощью каждый пользователь сможет приглашать в свою прямую трансляцию до трех человек.

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Instagram отмечает, что это нововведение предоставит пользователям больше возможностей для взаимодействия со своей аудиторией: позволит проводить ток-шоу или устраивать музыкальные сессии. Обновление также поможет пользователям монетизировать свою деятельность, зрители эфиров смогут покупать специальные значки для поддержки понравившихся авторов. Кроме того, можно будет проводить акции по сбору средств, передает kommersant.

Главные новости Украины и мира на утро 2 марта

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Автор: УНИАН