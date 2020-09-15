Антипиратская Инициатива “Чистое небо” приняла участие в конференции Telecom Ukraine 2020. Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы, рассказал о создании единого центра мониторинга, ближайших приоритетных задачах “Чистого неба”, среди которых сотрудничество с государственными и правоохранительными органами, выход на международный уровень в сфере защиты интеллектуальной собственности, введение санкций на каналы Российской Федерации, а также о последних достижениях в борьбе с пиратством.

В начале сентября ежегодное событие Telecom Ukraine в Одессе — одно из самых крупных в Украине в сфере телекоммуникаций, медиа и контента, объединило профильные ассоциации и общественные организации, представителей власти, отраслевые компании, мировых производителей и поставщиков современного телекоммуникационного оборудования и других представителей, заинтересованных в развитии отрасли, обмене опытом и партнерских отношениях для дальнейшего сотрудничества.

Как отметил Вячеслав, одна из главных целей на данном этапе — сотрудничество с государственными органами, которое имеет несколько направлений. Во-первых, работа над изменениями в законодательстве — для этого в рамках “Чистого неба” создана специальная рабочая группа. В приоритете — усиление ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности. Например, “Чистое небо” предлагает выделить в отдельную статью Уголовного кодекса ответственность за финансирование пиратства (на данный момент она считается составом преступления в рамках 176-й статьи). Таким образом получится развести ответственность за непосредственное нарушение и финансирования таких действий.

Кроме того, были подготовлены предложения о внесении изменений в различные законы, в частности “О телекоммуникациях”, “Об авторском праве” и “О рекламе”. Среди этих изменений, например, есть предложение запретить рекламу на пиратских ресурсах, как один из способов противодействия финансированию пиратству.

Другим важным направлением является развитие сотрудничества с правоохранительными органами. Как сообщил Вячеслав Миенко, на данный момент Инициатива работает над созданием межведомственной группы по уголовным делам — для того, чтобы ускорить юридические процессы в защите авторских прав и объединить усилия всех правоохранительных органов, причастных к борьбе с пиратством.

Третье направление — выход на международный уровень в сфере защиты интеллектуальной собственности. Ожидается, что до конца текущего года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, которое является регулятором в сфере защиты интеллектуальной собственности, подпишет меморандум со Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Таким образом, у Украины появится возможность приобщиться к проекту Building Respect for IP (BRIP) Database Project. Это международный аналог нашего blacklists.org — перечень ресурсов, к которым у правообладателей есть претензии.

Также Вячеслав Миенко актуализировал острую проблему — распространение различными сервисами телеканалов Российской Федерации. Важной задачей сейчас является применение к ним санкций. Шаги к этому уже сделаны: в рамках сотрудничества с подгруппой СНБО по противодействию информационному влиянию страны-агрессора участники Инициативы “Чистое небо” сформировали и передали на рассмотрение СНБО доменные имена и IP адреса более 100 кардшейрингових и ОТТ-ресурсов.

Что касается уже достигнутых результатов, то за последние три года, как отмечает руководитель Инициативы “Чистое небо”, есть определенные успехи в борьбе с воровством контента. Отметим некоторые из них. В рамках подхода follow the money и работы сервиса blacklists.org ряд известных рекламодателей и крупных рекламных агентств перестали размещать рекламу на пиратах, в частности, в 2020 году это такие компании как АЛЛО, Эльдорадо, Укрпочта, ModnaKasta, Ria.com и другие.

В открытых уголовных производствах против воров контента на данный момент фигурирует 266 правонарушителей, а за нарушение прав интеллектуальной собственности было вынесено 39 судебных приговоров. В этом году был вынесен первый приговор по части 3 статьи 176 Уголовного кодекса Украины (нарушение авторского права и смежных прав). Также в этом году было открыто первое в Украине уголовное производство по финансированию пиратства.

Сделаны определенные шаги для лишения пиратов возможности вести деятельность в Украине, в частности 24 пиратским сервисам заблокированы банковские платежи Visa/MasterCard и EMA. Более 2 млн пиратского видео было удалено в сети Интернет и более 100 пиратских приложений удалены из AppStore и GooglePlay.

“Для уменьшения уровня пиратства необходимы согласованные действия всех участников рынка. Присоединяйтесь к борьбе с воровством контента вместе с нами. B2B партнерство — наиболее эффективный путь для этого”, — подытоживая выступление, обратился к представителям медиарынка на конференции Telecom Ukraine 2020 Вячеслав Миенко.

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Автор: УНИАН