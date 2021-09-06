Основатель компании почти час беседовал с Сергеем и Павлом Королевыми в Калифорнии.

Внук и правнук выдающегося украинского ученого Сергея Королева посетили завод американской компании SpaceX в США и встретились с ее основателем Илоном Маском.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил внук легендарного ракетостроителя Андрей Королев.

Читайте такжеИлон Маск уточнил новую дату полета на Луну"Слова нашей c сыном благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon", - написал Королев.

Он также поблагодарил Маска за "приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу".

"Продолжайте двигать мир вперёд, мистер Маск", - добавил Королев.

Он также опубликовал несколько снимков с сыном Павлом Королевым во время экскурсии на заводе SpaceX в пригороде города Хоторн в штате Калифорния.

Как уже сообщал УНИАН, что NASA выбрало SpaceX для создания посадочного модуля HLS Starship, который высадит астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis.

Автор: Станислав Кожемякин