Раньше космические туристы поднимались до суборбитальной высоты, или прибывали к МКС в сопровождении астронавтов. Теперь, участники полета проведут три дня на орбите Земли.

Компания Илона Маска SpaceX подтвердила запуск первой гражданской космической миссии под названием "Вдохновение4" и сообщила, что он назначен на 15 сентября.

Об этом говорится в сообщении компании в Твиттере. "Частная космическая миссия "Вдохновение4" имеет "добро" на запуск 15 сентября", - отмечается в сообщении.

2 августа SpaceX завершила оценку подготовки к запуску своей первой миссии на "капсуле Дракон", состоящей только из гражданских лиц. В миссии не будут участвовать профессиональные астронавты.

Участником миссии станет миллиардер Джеред Айссакман, который приобрел право на участие в полете в рамках программы по сбору средств для больницы "Сент Джуд". В полете также примет участие Хейли Арсено, помощница терапевта больницы "Сент Джуд", которая сама пережила рак костей, и Сиан Проктор и Крис Сембрски, которые выиграли право на полет в общем мировом конкурсе и конкурсе предпринимателей, соответственно, сообщает SpaceX.

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Раньше космические туристы поднимались до суборбитальной высоты, или прибывали к Международной космической станции в сопровождении астронавтов.

Теперь, участники полета, как ожидается, проведут три дня на орбите Земли, выше чем Международная космическая станция.

Затем капсула совершит посадку в Атлантическом океане. SpaceX сообщила, что в отличие от предыдущей миссии "Капсулы Дракон", этот полет не предусматривает швартовки с Международной космической станцией, что позволило установить на капсуле видовое стекло, передает Голос Америки.

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Автор: Ирина Погорелая