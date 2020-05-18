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"Назови меня, Илон": в сети появился генератор имен по Маску

06:19, 18 мая 2020
Наука и IT
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REUTERS

Любое имя веб-ресурс преображает в подобную аббревиатуру, как имя новорожденного ребенка молодых родителей.

Фото: скриншот

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Например, имя Майя может выглядеть так: MλΨ-4.

По нажатию на кнопку, можно узнать расшифровку нового имени. Например, MλΨ-4 — это:

  • M — единица измерения длины,
  • λ — пространственный период волны, то есть расстояние, на котором повторяется форма волны, и, следовательно, обратная пространственная частота,
  • Ψ-4 — линия быстрого транзита в Берлине.

А еще сервис позволяет сразу же поделиться своим новым именем в Twitter.

Как сообщал ранее УНИАН, певица Граймс на выходных опубликовала в сториз Instagram видео со своим новорожденным сыном по имени X Æ A-12, и его отцом, бизнесменом Илоном Маском.

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