"Назови меня, Илон": в сети появился генератор имен по Маску

Веб-ресурс предлагает посмотреть, как бы расшифровывалось ваше имя, если бы вашим отцом был Илон Маск.

Разработчик Ричард Райс, вдохновившись выбором имени Илона Маска для сына, создал генератор имен по Илону Маску. Любое имя веб-ресурс преображает в подобную аббревиатуру, как имя новорожденного ребенка молодых родителей. Читайте такжеИлон Маск в течение года испытает чипирование человека Например, имя Майя может выглядеть так: MλΨ-4. По нажатию на кнопку, можно узнать расшифровку нового имени. Например, MλΨ-4 — это: M — единица измерения длины,

λ — пространственный период волны, то есть расстояние, на котором повторяется форма волны, и, следовательно, обратная пространственная частота,

Ψ-4 — линия быстрого транзита в Берлине. А еще сервис позволяет сразу же поделиться своим новым именем в Twitter. Как сообщал ранее УНИАН, певица Граймс на выходных опубликовала в сториз Instagram видео со своим новорожденным сыном по имени X Æ A-12, и его отцом, бизнесменом Илоном Маском.

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