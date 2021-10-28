Компания будет называться Meta, чтобы ассоциироваться с метавселенной от Марка Цукерберга.

Компания американского миллиардера Марка Цукерберга Facebook будет переименована и получит имя Meta.

Об этом Цукерберг объявил во время виртуального мероприятия Facebook Connect 2021.

По его словам, бренд заработает с 28 октября. К тому же пользователям Meta не понадобится Facebook для использования других сервисов компании.

Логотип компании похож на знак бесконечности с вытянутыми книзу "ушками", а название отсылается к метавселенной, о создании которой Цукерберг объявил ранее в этом месяце.

По его словам, она позволит пользователям ощущать свое присутствие в виртуальном пространстве, как в реальной жизни.

Цукерберг уверен, что уже скоро люди смогут отказаться от экранов и дисплеев своих гаджетов, которые станут не основой, а помощниками для общения. Таким образом, метавселенная станет новой версией интернета.

Читайте такжеFacebook заподозрили в нарушении американского законодательстваВ ней весь контент будет доступен в виде голограмм, а также будет доступно приватное общение и создание собственных вещей, предметов и даже целых миров.

Цукерберг не собирается забывать о безопасности личных данных - на этом аспекте будет сделан акцент.

Другой составляющей метавселенной станут VR-игры, для которых, вероятно, понадобятся специальные контроллеры.

На этом фоне этих новостей акции Facebook выросли на почти на 3%.

Как уже сообщал УНИАН, СМИ пишут, что масштабные объявления Цукерберга призваны отвлечь внимание от недавних скандалов вокруг Facebook.

Автор: Станислав Кожемякин