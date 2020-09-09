Исследователи убеждены, что эта ценная для науки находка позволит узнать больше об эволюции обезьян.

Американские палеонтологи стоят на пороге новых знаковых открытий, касающихся эволюции обезьян и времени их перехода из Африки в Азию.

Читайте такжеВ Саудовской Аравии нашли остатки каменных строений возрастом около 7 тысяч летКак оказалось, случайно обнаруженный в 2015 году зуб возрастом около 13 миллионов лет, скорее всего, принадлежал неизвестному до сих пор виду приматов и древнему предку современных гиббонов. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Уникальная находка

Зуб обнаружили в 2015 году неподалеку от индийского города Рамнагар.

Находка была сделана случайно: Кристофер К. Гилберт из Хантерского колледжа вместе с коллегами поднимались на холм, где годом ранее была найдена челюсть другого ископаемого примата. В куче грязи Гилберт увидел что-то блестящее – это и был тот самый зуб.

Исследование древнего зуба

Изучив зуб, ученые убедились, что он принадлежит неизвестному роду и виду приматов, который они назвали Kapi ramnagarensis.

Палеонтологи пришли к выводу, что это прямой предок гиббонов, самый древний из найденных на сегодня.

Несмотря на то, что в распоряжении исследователей всего один зуб, ученые все же уверены, что это уникальная находка.

Предполагаемый возраст зуба совпадает с возрастом окаменелостей некоторых больших приматов, мигрировавших примерно в тот же период из Африки в Азию.

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Автор: Катерина Шварц