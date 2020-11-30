По мнению экспертов, на некоторых гробницах в Саккаре есть проклятия, написанные на стенах для того, чтобы предупредить мародеров.

За последние три месяца археологи обнаружили в Саккаре 160 гробов с останками, на некоторых из которых были разнообразные проклятья.

Читайте такжеВ Египте нашли более сотни 2500-летних саркофагов с мумиями (фото)Об этом сообщили ученые. Салима Икрам, египтолог из Американского университета в Каире, отмечает, что надписи с предупреждениями в человеческих гробницах в основном служат для сдерживания злоумышленников, которые могли осквернить места упокоения мумий.

«Обычно они утверждают, что если в гробницу войдет нечистый человек (вероятно, телом или намерением), тогда совет богов может наказать нарушителя и свернуть ему шею, как гусю», — отметила она, передает Новое время.

Конкретное проклятие Саккары, процитированное Икрам, было найдено в гробнице Анхмахора, чиновника фараона, жившего более 4000 лет назад, во времена 6-й династии Египта. Он был похоронен в мастабе: надземной гробнице в форме прямоугольного ящика. Подобные мастабы строили по всему Египту, в том числе возле пирамид Гизы.

Проклятие, предназначенное для защиты Анхмахора, в грубом переводе предупреждает, что все, что нарушитель «может сделать против моей могилы, то же самое будет сделано и с вашей собственностью». Надпись также предупреждает о том, что Анхмахор знает секретные заклинания и магию, и угрожает наполнить «нечистых» злоумышленников «страхом перед призраками».

По словам Икрам, подобные проклятия предназначены для отпугивания грабителей могил, поскольку гробницы в загробной жизни воспринимались как дома для умерших.

Тем не менее, надписи на могиле Анхмахора еще и приветствуют тех, кто имеет чистые и мирные намерения, говоря, что он защитит их при дворе Осириса, властителя подземного царства Египта.

Надписи, найденные в гробницах, таких как гробница Анхмахора, мало похожи на проклятия мумий, изображенные в фильмах ужасов, в которых часто показывают, что ничего не подозревающие археологи были убиты нежитью после открытия погребальных камер.

Тем не менее, некоторые представители общественности не хотели, чтобы археологи открывали гробы, запечатанные более двух тысячелетий. Но Икрам сказала, что риск заражения, скажем, древними микробами или грибами при контакте с мумиями невелик.

«Если люди носят перчатки и маски, все должно быть в порядке», — сказала она.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН