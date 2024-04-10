Кости лисы, размером примерно с немецкую овчарку, были найдены похороненными рядом с людьми.

В ходе того, что было названо "редкой и необычной находкой", ученые обнаружили кости вымершей лисы и нашли доказательства того, что животное имело "сильную связь" с людьми.

Анализ останков скелетов возрастом 1500 лет из захоронения в аргентинской Патагонии позволяет предположить, что Dusicyon avus, или волк Фолклендских островов, был "ценным спутником групп охотников-собирателей", пишет Sky News.

Кости принадлежат одному животному, а человеческие останки, погребенные вместе с ними, принадлежат 21 человеку. Отсутствие следов порезов на костях позволяет предположить, что животное было домашним животным, а не видом, на которого охотились ради еды, говорят ученые.

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Результаты были опубликованы в журнале Королевского общества Open Science.

Автор исследования доктор Офели Лебрассер из Оксфордского университета добавила: "Его диета напоминала диету людей, похороненных на этом месте, а не диету диких псовых, в том числе типичного Dusicyon avus. Такое сходство в диете позволяет предположить, что его либо кормили охотники-собиратели, либо он питался кухонными отходами".

Тот факт, что лиса была похоронена рядом с людьми, позволяет предположить, что это конкретное животное "имело личное значение", добавила она.

Лиса была размером с немецкую овчарку, весом от 10 до 15 кг и жила на открытых травянистых участках на большей части Южной Америки. Согласно данным команды, D. avus вымер около 500 лет назад, но причины его исчезновения неясны. Появление собак в Патагонии где-то между 700 и 900 годами назад могло способствовать этому. Также до сих пор неясно, были ли лисы хорошими домашними животными.

Доктор Лебрассер сказал: "Некоторые особи, возможно, меньше боялись людей, что, возможно, способствовало развитию более тесной связи, но в настоящее время мы не можем это подтвердить".

Новости о собаках

Недавнее исследование показало, что собаки могут сопоставлять некоторые слова с предметами. Это позволяет предположить, что они могут понимать слова так же, как люди, пишет CNN.

Отмечается, что исследование было опубликовано в журнале Current Biology, и выводы исследования подверглись тщательной проверке со стороны других экспертов в этой области. И по словам ученых, это первое такое свидетельство активности мозга у животного.

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