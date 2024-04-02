Несмотря на время, судно достаточно хорошо сохранилось, говорят поисковики.

Морские исследователи обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившиеся останки парохода "Милуоки", который затонул почти 140 лет назад в озере Мичиган - одном из "Великих озер" США. Об этом Мичиганская ассоциация исследования кораблекрушений сообщила в своем Facebook.

Пароход длиной более 41 метра затонул в июле 1886 года после столкновения с другим судном. Хотя в том кораблекрушении никто не погиб, само судно считалось "потерянным" - место его потопления не могли отыскать вплоть до недавнего времени.

Исследователи впервые заметили останки "Милуоки" в июне 2023 года с помощью эхолота бокового сканирования - технологии картографирования морского дна, которая используется в том числе и для поиска затонувших кораблей. Пароход лежал на глубине около 110 метров, и исследователи потратили несколько месяцев на то, чтобы получить качественные изображения объекта и подтвердить, что это именно "Милуоки". Для этого им даже пришлось собрать специальное транспортное средство с дистанционным управлением.

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Чтобы идентифицировать найденное судно, исследователи в значительной степени полагались на старые газеты, которые рассказывали о затоплении "Милуоки". "Новости об аварии, а также исследования водных течений привели нас к "Милуоки" всего через два дня поисков", - сказал Нил Зосс, исследователь, который первым заметил обломки с помощью гидролокатора.

По данным Мичиганской ассоциации исследования кораблекрушений, "Милуоки" был спущен на воду в 1868 году как пассажирский пароход. Трехпалубный корабль в течение 18 лет перевозил поселенцев и припасы на запад через Великие озера, прежде чем затонул 9 июля 1886 года.

Причиной затопления "Милуоки" стало столкновение с другим судном такого же типа - из-за ошибки обоих капитанов в условиях плохой видимости. К счастью, пассажиров на борту тогда не было, а экипажу удалось спастись.

Другие интересные материалы об исторических находках

Как писал УНИАН, исследователи нашли доказательства того, что викинги практиковали "модификацию тела", что, вероятно, было обрядом инициации. Кроме нанесения татуировок на кожу, викинги подпиливали зубы и искусственно деформировали черепа.

Также мы рассказывали, что исследователи из Йоркского университета в Великобритании обнаружили микропластик в слоях почвы, датируемых первыми веками нашей эры. И конечно, речь идет не о невероятных забытых технологиях предков, а о загрязнении земли современным пластиком.

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