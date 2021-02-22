Источником скоординированных атак в ведомстве считают ip-адреса, принадлежащие "определенным российским сетям обмена трафиком".

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины, начиная с 18 февраля, фиксирует массированные DDoS-атаки на украинский интернет-сегмент, преимущественно на веб-сайты сектора безопасности и обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

Отмечается, что в частности атаки осуществлялись на сайты Службы безопасности Украины, СНБО, ресурсы других государственных учреждений и стратегических предприятий. Установлено, что источником этих скоординированных атак были ip-адреса, принадлежащие определенным российским сетям обмена трафиком.

«Во время реагирования и анализа выявлено, что злоумышленники использовали новый механизм кибератак, который не наблюдался ранее во время подобных инцидентов», - говорится в сообщении.

Так, пояснили в СНБО, во время атаки уязвимые веб-серверы государственных органов инфицируются вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDOS-атак на другие ресурсы. При этом системы безопасности интернет-провайдеров определяют скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинают блокировать их работу путем автоматического внесения в «черные списки». Таким образом, даже после окончания фазы DDoS атакованные веб-сайты остаются недоступными для пользователей.

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Отмечается, что специалисты НКЦК готовы предоставить консультацию и техническую помощь для выявления и реагирования на этот вид кибератак. В случае обнаружения компрометации сайтов, DDoS-атак просят сообщать в Национальный координационный центр кибербезопасности (report@ncscc.gov.ua).

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Автор: Тамара Отовская