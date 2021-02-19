К середине февраля Clubhouse собрал уже 8,1 млн пользователей.

За полмесяца новая социальная сеть с голосовым общением Clubhouse набрала более 4,5 млн новых участников.

Читайте такжеРоссийского пропагандиста Соловьева заблокировали в ClubhouseХотя доступ к соцсети возможен только по приглашению и только пользователям iPhone, по данным аналитической компании App Annie, к 16 февраля Clubhouse собрал уже 8,1 млн пользователей. При этом еще 1 февраля количество загрузок доходило до 3,5 млн.

Аналитики полагают, что причиной такой популярности могла стать регистрация знаменитостей, в том числе Илона Маска и Марка Цукерберга. Только в США количество скачиваний в феврале превысило 2,6 млн.

На сегодняшний день соцсеть также активно получает поклонников в Великобритании, Германии, Японии, Бразилии и Турции.

Что такое Clubhouse?

Clubhouse («Клабхаус») — это социальная сеть, запущенная в апреле 2020 года на iOS разработчиками программного обеспечения Alpha Exploration Co. Основной формат соцсети — голосовое общение. Участникам доступны множество клубов и виртуальных комнат с беседами на различные темы.

Присоединиться к соцсети могут пользователи iPhone по приглашениям от других участников.

На фоне ажиотажа вокруг Clubhouse по всему миру стали появляться конкурентоспособные аудиоприложения. Присматриваются к формату и популярные социальные гиганты. Так, к примеру, Facebook, как сообщается, занялся разработкой собственного продукта, нацеленного на конкуренцию с Clubhouse.

В феврале 2021 года американский предприниматель-изобретатель Илон Маск пригласил для беседы в Clubhouse президента РФ Владимира Путина. В Кремле предложение назвали интересным.

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Перевод: Катерина Комолова