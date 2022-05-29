Лундмарк уверен, что в ближайшие десять лет человечество откажется от смартфонов в пользу совершенно нового типа устройств.

Уже в ближайшие десять лет смартфон, каким мы его знаем сегодня, перестанет быть самым распространенным гаджетом и фактически уйдет в небытие. К этому времени человечество начнет активно пользоваться совершенно новыми устройствами.

Такой прогноз сделал глава Nokia Пекка Лундмарк на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Речь идет как минимум о привычном сегодня стиле использования смартфонов через интерфейс – их заменят новые, часть из которых будет встроена непосредственно в наши тела. Он не уточнил, что именно имел в виду, но некоторые компании, такие как Neuralink Маска, активно работают над производством нейрочипов, которые позволят людям работать с компьютерами и телефонами "силой мысли".

Глава Nokia также уверен в том, что к 2030-му появится технология создания цифровых двойников, близкая к идее метавселенной. Но пояснил, что это потребует вычислительных мощностей другого калибра, нежели те, которыми человечество оперирует сейчас. Речь идет об увеличении скорости передачи данных в сотни или даже тысячи раз.

Лундмарк также предсказал появление стандарта связи 6G ближе к 2030 году. Его прогноз примерно совпадает с ожиданиями тайваньской компании, занимающейся разработкой полупроводникового оборудования. Ожидается, что 6G предложит терабитные скорости и некие "убийственные приложения", которые будут обеспечивать голографическую и тактильную связь.

А пока весь цивилизованный мир идет в ногу со временем путинская россия возвращается во времена СССР. Из-за решения крупнейших производителей техники приостановить поставки, в стране вновь растет популярность фичерфонов – кнопочных телефонов с минимумом функций.

Также сообщалось, что Apple отобрала у россиян последний способ оплаты приложений и подписок в App Store. В Google Play работу биллинга для российских пользователей приостановили еще в марте.

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