Благодаря этому чипу Neuralink рассчитывает лечить людей. В первую очередь тех, кто страдает неврологическими заболеваниями.

Neuralink – компания Илона Маска по разработке первого в мире имплантируемого нейрокомпьютерного чипа. Ранее в этом году изобретатель показал, как макака играет в видеоигру благодаря такому чипу, а теперь стал на шаг ближе к первым тестам на людях.

В настоящий момент компания ищет профессионала, который будет контролировать вживление чипа и улаживать вопросы с американскими регуляторами. Внимание на вакансию обратило агентство Bloomberg.

В описании должности говорится, что соискателю предстоит тесно сотрудничать с ведущими инженерами и докторами, практикующими самые инновационные методы, а также создать и возглавить команду для клинических исследований и контролировать соблюдение правил.

Имплантат Neuralink выглядит очень компактным, в форме монеты 23 × 8 мм. Информация с него передается с мегабитной скоростью и радиусом действия до 10 метров, а батареи хватает на целый день работы. Ее подзарядка будет проводиться ночью с помощью магнитного зарядного устройства.

Благодаря этому чипу Neuralink рассчитывает лечить людей: в первую очередь тех, кто страдает неврологическими заболеваниями. Кроме того, аппарат позволит контролировать гормоны, бороться с депрессиями и даже сможет заставить мозг работать эффективнее. Операция по вживлению нейрочипа будет роботизированной и не сложнее, чем лазерная коррекция зрения, обещают ученые

В прошлом месяце Маск уже говорил, что Neuralink надеется имплантировать свои мозговые чипы людям в 2022 году. Еще ранее, в феврале, изобретатель был уверен, что его компания начнет имплантировать до конца 2021 года. В 2019 году он рассчитывал, что тестирование на людях стартует в 2020 году.

Читайте такжеУченые создали мини-мозг в чашке Петри и научили его играть в теннис (видео)

Напомним, что 13 января ракета Маска вывела украинский спутник Сич-2-30 в космос. Он около 3 лет будет снимать поверхность Земли и мониторить ионосферу. Зачем это Украине и что еще нужно знать про наш главный космический проект 2022 года – в материале УНИАН.

Вас также могут заинтересовать новости: