Ученые определили, что орбиты этого астероида и Земли пересекаются.

Ученые обнаружили большой потенциально опасный астероид, долгое время скрывающийся в солнечном свете.

По данным The Watchers, новый астероид получил имя 2022 AP7. Как сообщается, его предполагаемый размер от 1,1 до 2,3 километров. Это делает его крупнейшим потенциально опасным астероидом, обнаруженным за последние восемь лет. Объект также входит в топ-5 процентов крупнейших известных потенциально опасных астероидов.

Как сообщается, ученые смогли определить орбиту астероида. Это околоземный объект типа "Аполлон", который пересекает орбиту Земли.

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Человечество впервые в истории смогло изменить траекторию движения астероида

Как сообщал УНИАН, космическое агентство смогло скорректировать орбиту астероида Диморфос, столкнув с ним космический аппарат DART. Это первый в истории случай, когда люди смогли изменить движение небесного объекта.

По словам ученых, результат миссии позволит в дальнейшем защитит Землю от атак из космоса. "Это переломный момент для планетарной защиты и всего человечества", - заявили в NASA.

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