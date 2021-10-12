Фото Киева сделал астронавт Европейского космического агентства Томас Песке.

Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке показал фото Киева, снятое с космоса.

Снимки, сделанные с борта Международной космической станции, французский астронавт опубликовал на своей странице в Twitter.

"Киев и красивые водовороты реки вверх по течению. Я помню, как в прошлый раз сделал этот снимок зимой, когда река была замерзшая и вся белая", - написал Песке.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля 2017 года Томас Песке сделал фото заснеженной реки Днепр из космоса.

Читайте такжеКосмический зонд BepiColombo прислал первые фото Меркурия

"Эта река на север от Киева напоминает мне о живописи Хокусай (известный японский художник 18 века)", - отметил тогда Песке.

А в декабре 2017 года американский астронавт NASA Рэндольф Брезник сделал фото ночного Киева с МКС. Астронавт также заснял ночной Копенгаген (Дания), Эдинбург (Шотландия) и Дублин (Ирландия).

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий