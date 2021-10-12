Астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке показал фото Киева, снятое с космоса.
Снимки, сделанные с борта Международной космической станции, французский астронавт опубликовал на своей странице в Twitter.
"Киев и красивые водовороты реки вверх по течению. Я помню, как в прошлый раз сделал этот снимок зимой, когда река была замерзшая и вся белая", - написал Песке.
Как сообщал УНИАН, 9 февраля 2017 года Томас Песке сделал фото заснеженной реки Днепр из космоса.
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"Эта река на север от Киева напоминает мне о живописи Хокусай (известный японский художник 18 века)", - отметил тогда Песке.
А в декабре 2017 года американский астронавт NASA Рэндольф Брезник сделал фото ночного Киева с МКС. Астронавт также заснял ночной Копенгаген (Дания), Эдинбург (Шотландия) и Дублин (Ирландия).
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