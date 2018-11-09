В NASA показали, как выглядит заснеженный Днепр из космоса (фото)

Фото Днепра сделал астронавт Европейского космического агентства Томас Песке 9 февраля 2017 года.

В NASA опубликовали фото Днепра, которое было сделано из космоса два года назад. Снимок сделал астронавт Европейского космического агентства Томас Песке 9 февраля 2017 года.

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"Зимние пейзажи выглядят так магически с Международной космической станции: это река на север от Киева напоминает мне о живописи Хокусай (известный японский художник 18 века)", - говорится в сообщении.

Каждый день Международная космическая станция делает 16 оборотов вокруг нашей планеты, пока экипаж проводит важные научные исследования на борту, отметили в NASA. Члены экипажа МКС фотографируют Землю из космоса с различных ракурсов на высоте более 300 км, отметили в управлении.