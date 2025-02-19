В зоне риска могут оказаться 100 миллионам людей.

Возросла вероятность того, что гигантский астероид столкнется с Землей в 2032 году.

Как пишет Interesting Engineering, NASA повысило до 3,1% вероятность столкновения опасного астероида с Землей в 2032 году. В частности, диаметр этого небесного тела, получившего обозначение 2024 YR4, - около 54 метров, что сопоставимо с Пизанской башней.

Издание отмечает, что с момента первых расчетов NASA, которые начались в декабре прошлого года, вероятность столкновения с астероидом постепенно увеличивалась: 7 февраля оценка составляла 1,2%, затем она выросла до 2,3%, затем - до 2,6%, а сейчас достигла 3,1%.

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В то же время ученые утверждают, что вероятность столкновения ничтожно мала. Шанс того, что гигант пролетит мимо - 96,9%. Более того, по мере сбора новых данных может оказаться, что риск еще больше снизится.

"Опасный астероид был впервые обнаружен в декабре 2024 года с помощью телескопов в Рио-Уртадо, Чили, в рамках проекта ATLAS. Если столкновение все же произойдет, потенциальная зона поражения охватывает огромную территорию - от Тихого океана на восток, через Южную Америку, Атлантику, Африку, Ближний Восток и Азию. В зоне риска окажутся крупнейшие города, включая Боготу, Абиджан, Лагос, Хартум, Мумбаи и Дакку, где проживает более 100 миллионов человек", - сказано в публикации.

По предварительным оценкам, мощность удара составит 8 мегатонн, что в 500 раз превышает энергию взрыва атомной бомбы в Хиросиме в 1945 году.

Несмотря на то, что вероятность удара остается низкой, этот астероид считается самой большой угрозой из всех аналогичных, известных сегодня. К тому же по данным Live Science, есть небольшая вероятность того, что он может столкнуться с Луной.

По данным ученых, астероид 2024 года YR4 получил 3-й уровень по Туринской шкале. Иначе говоря, он требует пристального наблюдения, поскольку вероятность его столкновения с Землей превышает 1%. NASA называет его единственным известным крупным астероидом, вероятность столкновения которого превышает указанную "границу".

Для более детального изучения его орбиты и размеров, задействуют телескоп James Webb. Как объясняется, это оборудование особенно важно, поскольку текущие оценки основаны на свете, отражаемом астероидом, и могут быть неточными.

Сейчас исследователи спешат собрать как можно больше данных, пока астероид остается достаточно ярким для наблюдений. Вскоре он станет слишком тусклым для большинства телескопов.

Ранее Европейское космическое агентство сообщило, что за астероидом будут наблюдать в два этапа: в начале марта, когда он будет самым ярким, и в мае, чтобы уточнить его орбиту перед тем, как он снова станет видимым в 2028 году.

По данным NASA, 22 декабря 2032 года астероид может пройти относительно близко к Земле - на расстоянии около 106 200 километров.

Что известно об этом астероиде

Напомним, ученые NASA обнаружили большой астероид 2024 YR4, шансы которого столкнуться с Землей оценивали в 2,3%, тогда как в декабре эта оценка составляла 1,2%. Говорилось, что потенциально опасный астероид имеет примерно 55 метров в ширину и движется со скоростью почти 48 000 км/ч.

Хотя это слишком мало, чтобы положить конец человеческой цивилизации, 2024 YR4 все равно может уничтожить большой город. Ученые предположили, что вероятность столкновения астероида со спутником Земли составляет 0,3%. По его мнению, последствия этого столкновения, вероятно, были бы видны с нашей планеты.

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