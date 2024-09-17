Находка длиной 9,5 см является самой старой сурьмой из когда-либо найденных.

Во время археологических раскопок кургана Ешилова, недалеко от турецкого Измира, была найдена 8200-летняя каменная ручка для сурьмы.

Раскопки кургана Ешилова ведутся с 2005 года и тамошние находки имеют важное значение, поскольку они предполагают, что поселения в этом районе насчитывают 8500 лет - с 6500 года до н. э., пишет Arkeonews. Курган уже раскрыл некоторые важные следы неолитического века и многое о ранних поселенцах в районе Измира. Например, они жили в отдельных домах с отдельными системами крыш, в отличие от Чатал-Хююка в Средней Анатолии, где дома строились рядом друг с другом.

Теперь же руководитель раскопок Зафер Дерин из Эгейского университета объявил, что во время продолжающихся раскопок была найдена каменная ручка для сурьмы возрастом 8200 лет.

Было заявлено, что находка длиной 9,5 см является самой старой сурьмой из когда-либо найденных.

Дерин сказал: "На кончике находки есть остатки черной краски. Они называются сурьмой. Это декоративный инструмент и он показывает, что эгейские женщины 8200 лет назад также заботились о своем внешнем виде, любили красоту и заботились о себе".

Он объяснил,что заостренный каменный карандаш макали в емкость с краской. И даже в наши дни такой способ все еще используется женщинами в различных частях Анатолии, добавил археолог.

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