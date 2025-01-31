Находка "вампира" иллюстрирует распространенный среди людей страх, что "нежить" может восстать из могил.

Открытие необычного "вампирского" захоронения в Хорватии показывает устойчивость таких верований в Восточной средневековой Европе.

"Мы знаем, что во многих славянских странах вера в злых духов сохранялась даже после принятия христианства. Вера в вампиров, безусловно, была довольно распространена", - рассказала Live Science независимый археолог Наташа Шаркич, исследовавшая находку.

Как сообщает сербский сайт Sve o Arheologiji ("Все об археологии"), могила была раскопана в прошлом году на археологическом участке Рашашка, примерно в 112 километрах к юго-востоку от Загреба. Считается, что могила датируется периодом между 13 и 16 веками; средневековый период в этом регионе, как полагают, длился немного дольше, чем в других частях Европы.

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Сначала исследователи заметили в могиле большие камни, которые, как они позже поняли, вероятно, упали с близлежащей стены. Но их анализ выявил еще один сюрприз - скелет был обезглавлен, а череп лежал отдельно от других костей.

Ученые определили, что тело принадлежало мужчине и, похоже, его намеренно перевернули после смерти так, чтобы его туловище было обращено вниз, а другие части тела - вверх. Кроме того, ноги могли быть вывихнуты, объяснила Шаркич.

Отмечается, что необычное захоронение может указывать на то, что человек считался "ненормальным социальным человеком" при жизни - и поэтому подозревали, что у него есть способность воскресать после смерти. Зажившие раны на скелете свидетельствовали о том, что мужчина вел жестокую жизнь, и новый анализ определил, что он был убит путем нанесения травм черепу.

Интерестно, что это не первое средневековое захоронение вампира, которое исследователи нашли в Хорватии: еще один был найден в 2024 году в районе Старого города Пакрац.

Этот человек был похоронен в богато украшенном деревянном гробу, но без головы, которая так и не была найдена. Оба захоронения иллюстрируют веру в то, что безголовый умерший не мог подняться из своей могилы, чтобы навредить живым. Шаркич сказала, что в последнее время по всей Европе, особенно в Польше, произошел всплеск открытий средневековых захоронений вампиров, возможно, потому, что археологические группы начали включать биоархеологов, которые могут идентифицировать такие захоронения.

По словам Шаркич, люди, похороненные как вампиры, могли демонстрировать "греховное или жестокое поведение" в течение своей жизни. Она сказала:

"Даже мирный человек может стать потенциальной угрозой, если ритуалы погребения не были проведены должным образом".

Отмечается, что средневековые хорватские вампиры не соответствовали голливудскому представлению о Дракуле.

"В отличие от аристократических вампиров, известных своей бледной кожей и стройными фигурами, вампиры из балканского фольклора часто описывались как раздутые, с длинными ногтями и румяным или смуглым цветом лица. Любой труп на поздней стадии разложения может напоминать "вампира", - сказала ученая.

Новости археологии

Исследователи расшифровали 1900-летний свиток, описывающий напряженное судебное разбирательство во время римской оккупации Израиля. Находка раскрывает больше информации об уголовных делах того времени и дает ответ на давний вопрос о рабовладении в регионе.

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