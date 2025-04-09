Ранее двумя основными источниками пресной воды Аральского моря были Сырдарья и Амударья.

До 1960-х годов Аральское море было одним из крупнейших внутренних водоемов в мире. Об этом пишет IFLScience.

За семь десятилетий озеро сначала разделилось на более мелкие озера, пока большая часть его первоначальной поверхности полностью не испарилась, оставив после себя пустыню.

Раньше Аральское море занимало площадь 68 000 квадратных километров, а сегодня его можно считать третьим по величине озером по площади поверхности после Каспийского моря и озера Верхнее.

Видео дня

Интересно, что фактическое третье по величине озеро - Виктория - также изменилось в размерах за последние несколько десятилетий, но совсем не так сильно, как Аральское море, остаточные озера которого покрывают менее 10 процентов первоначальной поверхности.

Сейчас оно находится на границе между Казахстаном и Узбекистаном, но чтобы понять, как море достигло своей нынешней формы, нужно вспоминть прежние времена. Ранее двумя основными источниками пресной воды Аральского моря были Сырдарья и Амударья, реки, которые питали соленое озеро пресной водой и поддерживали этот бассейн в преимущественно засушливом регионе.

Однако в 1960-х годах реки стали все больше использоваться для орошения, что уменьшило приток воды в озеро и привело к значительному сокращению его размеров. К концу 1980-х годов озеро уже разделилось на две части. Большой Арал находился на юге, все еще на границе, а Малый Арал теперь полностью находился в Казахстане.

Отмечаетсяч, что ситуация продолжала ухудшаться. Через два десятилетия Большой Арал снова разделился на две части: восточную и западную. Сегодня восточная часть исчезла, оставив после себя соленую засушливую область, пустыню Аралкум: самую молодую пустыню Земли. Спутниковые снимки новой местности весьма поразительны.

Раньше на озере процветала рыболовная промышленность, которая теперь исчезла. Микроклимат региона полностью изменился: зимы стали холоднее, лето жарче, и каждый год сильные песчаные бури разносят песок и соль на сотни километров, что влияет на здоровье местного населения.

Ожидается, что вся южная часть моря вскоре высохнет, в то время как в течение последних двух десятилетий международные усилия пытались сохранить Малый Арал. Кок-Аральская плотина была построена для стабилизации течения Сырдарьи, и за последние 20 лет уровень воды в Малом Арале вырос на 4 метра.

Изменение климата в мире

Пылевые бури становятся все более частыми и теперь накрывают даже те регионы, где раньше о них практически не знали. По данным ученых, ситуация будет только ухудшаться со временем.

Согласно данным ООН, песчаные и пылевые бури становятся "все более частыми и сильными" во многих частях земного шара. В первую очередь от них страдают пустынные и степные регионы планеты. Например, на Великих равнинах Америки количество таких событий удвоилось за последние два десятилетия.

Вас также могут заинтересовать новости: