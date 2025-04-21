По мере того, как розы эволюционировали и были одомашнены, у них появились новые цвета, четкие отметины на лепестках и способность цвести гроздьями.

Красные розы в прошлом, вероятно, были желтыми, на что указывает большой геномный анализ, проведенный исследователями из Пекинского университета лесного хозяйства.

Как пишет Phys.org, розы всех цветов, включая белый, красный, розовый и персиковый, принадлежат к роду Rosa, который является членом семейства розоцветных.

Реконструкция предковых признаков с помощью геномного анализа показала, что все дороги ведут к общему предку - однолепестковому цветку желтого цвета с семью листочками. Результаты опубликованы в журнале Nature Plants.

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Эти цветы были успешно одомашнены, чтобы отразить эстетические предпочтения каждой эпохи.

"Все началось с возрождения селекции роз в 1700-х годах, отмеченного скрещиванием древних диких китайских роз и старых европейских сортов - растений, селективно выведенных с помощью вмешательства человека для выработки желаемых характеристик", - сказано в статье.

Отмечается, что в настоящее время существует более 150-200 видов роз и более 35 000 сортов, демонстрирующих широкий спектр частот цветения, ароматов и окрасок. Однако глобальное изменение климата побудило селекционеров роз переключить свое внимание с чисто косметических признаков на выведение сортов роз, которые более устойчивы к стрессовым факторам, таким как засуха, болезни и за которыми легче ухаживать.

Заимствование генетических ресурсов у сортов дикой розы, которые обладают ценными чертами, такими как аромат и устойчивость к болезням, представляет собой многообещающую стратегию для выведения устойчивых, не требующих особого ухода сортов роз.

Важно, что четкое понимание происхождения и эволюции рода Rosa, как диких, так и культивируемых сортов, может не только способствовать селекционным работам, но и помочь в сохранении сортов роз, находящихся под угрозой исчезновения.

Исследователи собрали 205 образцов более 80 видов Rosa, охватывающих 84% того, что задокументировано во "Флоре Китая". Затем образцы были проанализированы с помощью геномного секвенирования, популяционной генетики и других методов, чтобы проследить их предковые черты. Они изучили 707 однокопийных генов, обнаруженных как набор консервативных генетических маркеров, таких как однонуклеотидные полиморфизмы - наиболее распространенный тип генетической изменчивости, обнаруженный в ДНК, - что помогло им составить карту эволюционной и географической истории и связей между видами роз.

Интересно, что реконструкция предковых признаков показала, что общим предком изученных образцов был желтый цветок с одним рядом лепестков и листьями, разделенными на семь листочков. По мере того, как розы эволюционировали и были одомашнены, у них появились новые цвета, четкие отметины на лепестках и способность цвести гроздьями.

Исследование также принесло новое понимание широко распространенного представления о том, что род Rosa возник в Центральной Азии. Генетические доказательства указали на два основных центра разнообразия роз в Китае - один на сухом северо-западе, где растут желтые розы с мелкими листьями, и другой на теплом и влажном юго-западе, где процветает белый ароматный сорт.

Советы по уходу за розами

Любители цветов постоянно думают, чем подкормить розы и как защитить их от вредителей. Эти пышные растения привлекают не только людей, но и насекомых. Вредители питаются сладким соком растений, из-за чего последние болеют или даже погибают.

К счастью, для избавления от мошек не обязательно покупать дорогие препараты. Мы рассказали, чем обработать розы от тли недорого или даже бесплатно.

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