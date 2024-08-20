Глобальное изменение климата имеет свои неочевидные последствия.

Антарктида постепенно теряет "лишний вес", в результате чего континент постепенно поднимается из океана. Этим весом является многокилометровый ледовый покров Антарктиды, пишет научный вестник Science Alert.

Этот процесс называется послеледниковым поднятием, и новые исследования показывают, что он является одним из последствий глобального потепления. Тающий лед превращается в воду, которая поднимает уровень мирового океана.

"Поскольку почти 700 миллионов человек живут в прибрежных районах, а потенциальная стоимость повышения уровня моря достигнет триллионов долларов к концу века, понимание эффекта домино от таяния льда в Антарктиде имеет решающее значение", - говорит гляциолог из Университета Макгилла Наталья Гомес.

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Гомес и ее коллеги исследовали мантию Земли под антарктическим ледником и обнаружили, что в некоторых ключевых областях она особенно мягкая. Сейсмические данные показали, что этот высокий уровень вязкости создает неожиданно быстрое поднятие земли.

"Наши измерения показывают, что твердая земля, которая образует основу Антарктического ледяного щита, меняет форму на удивление быстро. Поднятие суши от уменьшенного льда на поверхности происходит за десятилетия, а не за тысячи лет", - говорит геолог Терри Уилсон из Университета штата Огайо.

3D-моделирование показало, что в условиях дальнейшего роста температуры на планете в следующие 500 лет уровень океана вырастет на 19,5 метров.

Исследователи предостерегают, что в модели все еще много неопределенности, в частности из-за отсутствия сейсмических данных из Западной Антарктиды. И эти оценки даже не учитывают то, что происходит со льдом в Гренландии и горах мира.

Повышение уровня моря уже влияет на низменные острова, такие как Кирибати. Большая часть Южной Таравы находится на высоте менее 3 метров над уровнем моря. Крестьяне пытались сдержать океан с помощью мешков с песком, но в начале этого года их смыло, и морская вода затопила дома и засорила почвы и колодцы морской солью.

Другие новости об изменении климата на планете

Как писал УНИАН, таяние вечной мерзлоты в Арктике приводит к высвобождению токсичной ртути в водную систему. По словам ученых, это потенциально может повлиять на пищевую цепь. Ученые утверждают, что ртуть, скорее всего, могла накапливаться в вечной мерзлоте в течение тысячелетий.

Также мы рассказывали, что воды Большого Барьерного рифа стали самыми горячими за последние 400 лет. Ученые говорят, что из-за повышения температуры кораллам грозит вымирание.

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