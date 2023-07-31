Площадь морского льда находится на самом низком уровне для этого времени года с момента начала наблюдения 45 лет назад.

Количество морского льда в Антарктид упало до беспрецедентно низкого уровня для этого времени года.

Как пишет CNN, каждый год количество морского льда в Антарктиде сокращается до самого низкого уровня к концу февраля, в течение лета на континенте. Затем морской лед снова накапливается за зиму. Но в этом году, по наблюдениям ученых, ситуация приняла ужасающие масштабы.

Отмечается, что морской лед не вернулся к ожидаемому уровню и находится на самом низком уровне для этого времени года с момента начала наблюдения 45 лет назад.

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"В середине июля морской лед Антарктиды был на 2,6 миллиона квадратных километров меньше среднего показателя с 1981 по 2010 год. Это территория почти такая же большая, как Аргентина или вместе взятые территории Техаса, Калифорнии, Нью-Мексико, Аризоны, Невады, Юты и Колорадо", - отмечает CNN.

Отмечается, что, в отличие от Арктики, где морской лед постоянно тает по мере ускорения климатического кризиса, морской лед в Антарктиде за последние несколько десятилетий колебался от рекордно высокого до рекордно низкого уровня, из-за чего ученым труднее понять, как он реагирует на глобальное потепление.

Но с 2016 года ученые стали наблюдать резкую тенденцию к снижению и многие из них говорят, что изменение климата может быть основной причиной исчезновения льда.

Отмечается, что в конце февраля этого года антарктический морской лед достиг самой низкой площади с момента начала регистрации — 691 тысяч квадратных миль.

Морской лед, хотя и не влияет напрямую на повышение уровня моря, поскольку уже плавает в океане. Но в то же время его таяние оставляет прибрежные ледяные щиты и ледники открытыми для волн и теплых вод океана, что делает их более уязвимыми для таяния и разрушения.

Отсутствие морского льда также может иметь серьезные последствия для дикой природы, в том числе для криля, которым питаются многие киты в регионе, а также для пингвинов и тюленей, которые питаются и отдыхают на морском льду.

В более широком смысле морской лед Антарктиды способствует регулированию температуры планеты, а это означает, что его исчезновение может иметь каскадные последствия далеко за пределами континента.

Таяние льда в Антарктиде - что известно

Ранее ученые Национального антарктического научного центр заявил о беспрецедентно быстром сокращении площади морского льда в Антарктиде, что приводит к глобальным изменениям погоды и климата.

Также ученые заявляли, что ледник Туэйтс в Антарктиде может быстро растаять и начать движение в ближайшие годы. Туэйтс получил прозвище "ледник Судного дня" из-за высокого риска разрушения и угрозы поднятия уровня Мирового океана.

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