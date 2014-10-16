Apple представила iPad Air 2, iPad Mini 3 и новый iMac (цифры и характеристики)

Apple iPad Air 2

Экран Apple iPad Air 2 заламинирован, «бликует» на 56% меньше, чем прежние iPad, так что использование в условиях яркого освещения станет гораздо более приятным, сообщает yablyk.com.

Корпус Air 2 стал тоньше, теперь его толщина - 6,1 мм. Apple называется свой планшет самым тонким в мире.

Планшет получил процессор А8X (улучшенная версия чипа А8, применяющегося в iPhone 6 / 6 Plus). Вице-президент Apple Фил Шиллер отмечает, что новинка работает на 40% быстрее, при этом время работы осталось прежним (10 часов). Появился в iPad Air 2 и со-процессор M8.

Камера нового планшета теперь имеет разрешение в 8МП (как и у iPhone 6). Апертура новой камеры — f/2.4, размер пикселя — 1.12 микрона, возможна запись видео в 1080 р. Доступна съемка панорам размером до 43 МП, есть режим съемки Burst Mode, интервальная съемка, slo-mo. Дополнительная камера получила новый сенсор с большей апертурой (f/2.2).

Самое заметное внешне нововведение — появление сканера отпечатков пальцев Touch ID. Технология зарекомендовала себя в iPhone 5s и iPhone 6. При помощи Touch ID владельцы iPad Air 2 смогут расплачиваться за встроенные покупки в приложениях и онлайн-магазинах (оплата в обычных магазина невозможна).

Планшет предлагается с тремя объемами встроенной памяти — на 16, 64 и 128 ГБ (от версии с 32 ГБ ROM Apple отказалась).

Цены на iPad Air 2 в США начинаются с $629 за 16-гигабайтную версию. Предзаказы на планшет можно будет оставлять начиная с 17 октября (то есть, уже завтра). Поставки начнутся уже на следующей неделе.

iPad mini 3

iPad mini 3 Apple представила всего за несколько минут. Планшет получил новую камеру с более низким разрешением в 5 МП. Как в Air 2, здесь более мощная MIMO-антенна Wi-Fi — mini 3 будет работать с беспроводными сетями ещё быстрее. Цены на новый планшет в США начинаются от $399, с модулем 4G — от $529.

Новый iMac с дисплеем Retina

27-дюймовая модель Apple получила Retina-дисплей с разрешением 5 120 х 2 880 пикселей (5K). Показатель ppi (плотность пикселей на дюйм) теперь равен 218 единицам — для сравнения, у актуальных 15-дюймовых MacBook Pro с дисплеем Retina это 220 ppi. Здесь 14,7 миллиона пикселей, в 7 раз больше, чем на HD-телевизоре и на 67% больше, чем на 4К-дисплеем, по данным yablyk.com.

Толщина корпуса нового iMac составляет всего 5 мм.

Новый iMac работает на процессорах Intel (3,5-гигагерцовый i5 или 4-гигагерцовый i7) и графическом процессоре Radeon R9. Теперь в стандартную комплектацию входят новый порт Thunderbolt 2, Fusion Drive на 1 терабайт и 8 ГБ оперативной памяти.

Базовая конфигурация iMac с дисплеем Retina оценена в $2 499. Пользователи также могут приобрести старые iMac, цены на них начинаются от $1 099 за 21-дюймовую модель и от $1 799 за версию с 27-дюймовым экраном.