За два года Роскомнадзор заблокировал более тысячи сайтов

За семь месяцев 2014 года Роскомнадзор заблокировал более 600 ресурсов, где были найдены "призывы к экстремизму и массовым беспорядкам".

Около ста решений было принято Генпрокуратурой с момента вступления в силу закона, который разрешает по запросу генпрокурора или его заместителей без суда блокировать интернет-ресурсы с такими призывами.

Об этом пишет ИТАР-ТАСС, ссылаясь на "Российскую газету".

Блокировка идет также и по другим реестрам: по нарушениям авторских прав и вредоносной информации для детей. Речь идет о детской порнографии, пропаганде наркотиков, пропаганде суицида и другой запрещенной информации.

Читайте такжеВ России усложнили регистрацию блогов

Есть еще и реестр блогеров. Но те, кто попал в него, остаются в открытом доступе. Закон о блогерах действует около двух месяцев.

Помогать отлавливать противоправный контент в сети Роскомнадзору сможет поисковик "Спутник". Система, которая начала работу летом в тестовом режиме, будет исключать из своей поисковой выдачи сайты, попавшие в черные списки Роскомнадзора.