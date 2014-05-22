В России запустили изолированный от мира поисковик «Спутник»

Поисковик доступен по адресу sputnik.ru, но только для россиян.

Новый интернет-поисковик «Спутник» сконцентрируется на информации для решения повседневных проблем — например, лучших цен на лекарства в аптеках, контактов с государственными органами, обслуживающими конкретный дом, или инструкций по получению материнского капитала.

На стартовой странице расположены несколько привычных для пользователей онлайн-поисковиков элементов — поисковая строка, виджет с информацией о погоде, список актуальных новостей, ссылки на сервисы. Значительная часть фона главной страницы отведена под галерею с фотографиями природы России.

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Поисковик будет индексировать ресурсы рунета и некоторые наиболее популярные англоязычные сайты. В первую очередь, сервис ориентируется на удовлетворение спроса русскоязычной аудитории на сервисы, связанные с жизнью в России, задач индексации западных ресурсов не стоит, заявили создатели «Спутника».

Набор сервисов у «Спутника» действительно достаточно специфичен. Так, раздел «Мой дом» призван найти организации, обслуживающие конкретный дом — почтовое отделение, ТСЖ, поликлинику, ФМС и так далее. При вводе адреса в отдельном виджете отображается дом на карте, информация о годе постройки, почтовый индекс и ближайшее метро.

Президент Фонда информационной демократии Илья Массух, который в ранге замминистра связи курировал создание «Спутника», считает важным, что это полностью отечественная разработка, которая отвечает современным мировым стандартам.

«Он размещен на российских серверах, использует отечественные технологии. Это функциональный и удобный поисковый сервис, актуальная информация и просто качественный российский продукт. Очень хочется, чтобы отечественных разработок такого уровня было больше» — сказал Массух.

Конкуренты положительно оценивают появление национальной поисковой системы.

«Только в нескольких странах мира у пользователей есть возможность выбора между поисковыми системами. И Россия как раз одна из таких стран, где высокая конкуренция благоприятствует постоянному развитию качества поисковиков и появлению новых сервисов и технологий», — заявили «Ленте.ру» в пресс-службе «Яндекса» в связи с запуском «Спутника».