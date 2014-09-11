Трое космонавтов вернулись на Землю, следующая космическая экспедиция - в конце месяца

В Казахстане успешно приземлилась капсула с Международной космической станции с российскими космонавтами Александром Скворцовым и Олегом Артемьевым и американским астронавтом Стивеном Свонсоном, сообщает Радио Свобода.

За время полугодовой экспедиции экипаж принимал российские грузовые корабли «Прогресс» и европейский ATV-5, ликвидировал задымление в модуле «Звезда», совершил два выхода в открытый космос.

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На борту МКС остался работать экипаж в составе россиянина Максима Сураева, американца Рида Вайзмана и немца Александра Герста.

Новая космическая экспедиция запланирована на 26 сентября 2014 года. На МКС отправятся россияне Елена Серова и Александр Самокутяев, американец Барри Вилмор. Экипаж должен выполнить на станции более 50 экспериментов, а также во время выхода в космос изъять старое оборудование.