Nokia купит норвежских программистов

Финская компания Nokia заявила о готовности заплатить свыше 150 миллионов долларов за норвежскую Trolltech, сообщается в пресс-релизе двух фирм. Сделка уже одобрена держателями 66,43 процента акций. За каждую акцию Nokia заплатит по 16 норвежских крон (2,94 доллара США).

Главными продуктами Trolltech является библиотека Qt, которая была использована при разработке популярной оконной системы KDE, и платформа Qtopia для устройств, работающих на базе Linux.

Ожидается, что Nokia использует разработчиков Trolltech для создания интернет-приложений, которые будут работать как на мобильных телефонах, так и на PC.

Решения Trolltech уже используются в 10 миллионах устройств, включая сотовые телефоны, видеофоны и медиаплееры. Библиотеку Qt используют программы Skype, Google Earth, Adobe Photoshop Elements и другие.

Лента.ру