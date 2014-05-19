Россия собирается использовать ракеты "Протон-М" до 2025 года

"В свое время экс-глава Роскосмоса Владимир Поповкин говорил, что "Протоны-М" перестанут эксплуатировать после 2020 года. Однако сейчас ситуация такова, что до 2025 года "Протоны" точно будут использовать", - сообщают источники ИТАР-ТАСС в ракетно-космической отрасли.

Собеседник уточнил, что в период 2015-2025 годов в Центре Хруничева (предприятие-изготовитель "Протонов-М") может быть произведено от 110 до 130 ракет "Протон-М".

С 2001 года было осуществлено 82 пуска "Протонов", из них 74 (примерно 90%) были успешными. Из общего количества пусков 25 (около 30%) были выполнены в рамках Федеральной космической программы, остальные 57 пусков (около 70%) - по контракту с International Launch Services (совместное российско-американское предприятие, имеющее эксклюзивное право на маркетинг и коммерческую эксплуатацию "Протонов" и перспективного ракетного комплекса "Ангара"). При этом из восьми аварийных пять запусков приходились на Федеральную космическую программу, три старта были выполнены по контракту с International Launch Services.

Таким образом, из коммерческих запусков "Протона-М" аварийным стал приблизительно каждый 19-й, из стартов по Федеральной космической программе - каждый пятый.

Для сравнения: европейская ракета-носитель "Ариан-5" была запущена с 1996 года более 70 раз и только один пуск - первый - был неудачным. Он был произведен 4 июня 1996 года. Тогда ракета разрушилась на 39 секунде полета из-за неверной работы бортового программного обеспечения.

Напомним, стартовавший в минувшую пятницу, 16 мая, с Байконура "Протон-М" с космическим аппаратом связи "Экспресс-АМ4Р" на борту сгорел в плотных слоях атмосферы. Головная часть в составе разгонного блока "Бриз-М" и космического аппарата "Экспресс-АМ4Р" не успела отделиться от ракеты, и спутник не был выведен на орбиту. Предварительная причина аварии - отказ рулевого двигателя третьей ступени.

В настоящее время причины нештатной ситуации расследует межведомственная комиссия, результаты планируется обнародовать к 10 июня.

Следующий запуск ракеты-носителя "Протон-М" запланирован на 20 июня. Однако по итогам работы комиссии запуск может быть перенесен.

Предыдущая авария с "Протоном" произошла 2 июля 2013 года, когда через минуту после старта ракеты с разгонным блоком ДМ-03 и тремя российскими навигационными спутниками "Глонасс-М" носитель упал на территории космодрома Байконур, откуда был запущен. Причиной ЧП стала неправильная установка датчиков угловых скоростей при сборке ракеты в ноябре 2011 года.