Hewlett-Packard инвестирует более $1 млрд в облачные технологии

Крупная американская ИТ-компания Hewlett-Packard намерена в ближайшие 2 года инвестировать в разработку и выпуск на рынок продуктов и услуг на основе облачных технологий 1 млрд долл., сообщает издание Reuters.

Согласно сообщению, компания в течение ближайших 18 месяцев планирует запустить проект облачных вычислений OpenStack в 20 центрах обработки данных.

По данным издания, на прошлой неделе HP уже подписала контракт с тайванским производителем Foxconn Technology Group, который займется изготовлением серверов для компаний, предоставляющих услуги облачных вычислений.

«Требования заказчика сегодня выходят за рамки облака. Клиент хочет управлять, контролировать и масштабировать приложения в гибридной среде, которая охватывает несколько технологий», - отметил исполнительный вице-президент и главный директор по технологиям компании HP Мартин Финк.

Справка УНИАН. Компания Hewlett-Packard – один из крупнейших в мире поставщиков аппаратного и программного обеспечения для организаций и индивидуальных потребителей. Компания была основана в 1939 году. Штаб-квартира расположена в Пало-Альто (Калифорния, США).