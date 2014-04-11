Россия задумалась о колонизации Луны и других объектов Солнечной системы

Россия в целом определилась с концептуальной основой изучения и освоения космического пространства. Ключевые задачи - расширение присутствия на низких околоземных орбитах, освоение и колонизация Луны, начало освоения Марса и других объектов Солнечной системы. Такую точку зрения высказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в своей статье, опубликованной в пятницу в "Российской газете", передают РИА Новости.

По его словам, ближайшими целями российской космической отрасли должны стать формирование рынка космических услуг и создание опережающего задела по изучению и освоению ресурсов дальнего космоса, пишет издание.Читайте такжеNASA запустило к Марсу спутник для сбора данных об атмосфере

Особую роль при этом мог бы сыграть национальный проект "Изучение дальнего космоса", отметил Рогозин. Сейчас Роскосмосу совместно с рядом министерств в сотрудничестве с РАН и "Росатомом" поручено проработать и сформировать предложения о целесообразности его реализации, отмечает Рогозин.

"Ключевыми областями разработок в рамках этого нацпроекта будет создание ядерных энергетических установок и плазменных технологий преобразования энергии, развитие биотехнологий, робототехники и новых материалов" - пояснил зампред правительства.Читайте такжеНАСА приостанавливает сотрудничество с Россией из-за оккупации Крыма

"Одновременно разворачиваются работы по определению технического облика пилотируемого комплекса на основе ракеты сверхтяжелого класса для полетов к Луне, а в дальнейшем и к Марсу", - добавил Рогозин. Также уже ведутся проектные изыскания "по созданию мощных межорбитальных (межпланетных) буксиров, без которых освоение Луны и исследование планет Солнечной системы невозможно".