«Союз» с космонавтами пристыковался к МКС

Стыковка «Союза» с МКС состоялась в расчетное время (3:56 по московскому времени) в автоматическом режиме, заявили представители Центра управления полетами, добавив, что все системы корабля функционируют штатно, сообщает Лента.ру.

Ракета-носитель с «Союз ТМА-12М» была запущена с космодрома Байконур в 01:17 26 марта. Первоначально планировалось, что корабль пристыкуется к станции утром того же дня, однако из-за произошедшего технического сбоя стыковку перенесли почти на двое суток. По предварительным данным, бортовой компьютер «Союза» не выдал команду в нужное время команду на включение двигателей ориентации корабля.

На борту корабля на МКС прибыли российские космонавты Александр Скворцов и Олег Артемьев и астронавт НАСА Стивен Свонсон. Планируется, что эта экспедиция пробудет на орбите 176 суток.