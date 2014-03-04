Украина обошла премию "Оскар" в Твиттере

Карта мировых трендов сайта Твиттер указывает, что за последние сутки самыми популярными трендами были слова "Украина", "Оскар", "Венесуэла" и "Сирия". Начало суток отсчитывалось за 2 часа до открытия церемонии вручения награды Оскар.

Об этом говорится на сайте Trendsmap.

На сайте отмечают, что для измерения трендов был применен инструмент, охватывающий только англоязычную и испаноязычную аудитории, но все равно внимание к Украине по всей планете является чрезвычайно высоким, в частности в Европе, США, Австралии, Индии, Японии, на Ближнем Востоке и в разных уголках Африки.