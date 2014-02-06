СБУ требовала от интернет-провайдеров данные о пользователях - интернет-ассоциации

«Мы выступаем с заявлением, в котором считаем необходимым высказать свою обеспокоенность в связи с ускоренным свертыванием в Украине прав человека на информацию, свободу слова и выражение мнения вместе с другими фундаментальными свободами», - сказано в письме, текстом которого располагает УНИАН.

Под открытым письмом подписались председатель Правления Интернет ассоциации Украины Татьяна Попова, председатель Комиссии УСПП по вопросам науки и IT Иван Петухов и председатель Правления Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Эллина Шнурко-Табакова.

В обращении эксперты отмечают, что ряд операторов и провайдеров телекоммуникаций до 28 января текущего года получали от следственных органов СБУ запросы на предоставление сведений об абонентах или пользователях Интернета, которые в течение установленного периода посещали сайты по определенным электронным адресам.

По мнению представителей IT-сферы, подобные запросы СБУ являются попыткой ущемления конституционных прав человека на информацию и свободу слова, а также имеют признаки борьбы с инакомыслием.

«Согласно ст. 34 Конституции Украины, каждый имеет право свободно собирать и использовать информацию», - отмечают эксперты.

Также в письме говорится, что 19 декабря 2013 года Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию о защите личной информации пользователей Интернета и других форм электронных коммуникаций от вмешательства в частную жизнь, в том числе со стороны спецслужб. Резолюция осуждает подобные действия и отдельно подчеркивает опасность, которую несет массовый сбор личной информации пользователей, что может привести к серьезным нарушениям основных прав человека.

Как сообщал ранее УНИАН, экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден в 2013 году передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете. После этого спецслужбы разных стран стали активно фигурировать в скандалах относительно перехвата данных пользователей «Всемирной паутины».

В конце 2013 года крупнейшие компании мира сферы IT (Microsoft, Google, Apple, Facebook, Yahoo, Twitter, LinkedIn и AOL) обратились в открытом письме к правительству США с просьбой ограничить наблюдение за пользователями Интернета и реформировать Агентство национальной безопасности.

В результате, в декабре прошлого года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о защите личной информации пользователей Интернета.