10 украинцев попали во второй тур проекта Mars One

Всего во втором туре – 1 тыс. 58 заявителей, их отобрали из более 200 тыс. человек, которые заполнили анкету для участия в проекте.

По данным организаторов, среди украинцев, которые попали во второй тур, – по меньшей мере, одна женщина.

Об этом Радио Свобода сообщает со ссылкой на организаторов проекта. Конечная цель Mars One – создание на Красной планете первой человеческой колонии.

По плану проекта, штаб-квартира которого базируется в Нидерландах, первые четыре человека будут доставлены на Марс в 2024 году, до этого на планету будут отправлены жилые блоки, блоки жизнеобеспечения, а также все необходимое оборудование. Авторы проекта признают, что для первых участников Mars One миссия будет путешествием в один конец.

Проект предварительно оценивают в 6 млрд долларов. Ранее инициаторы подписали контракт с американской авиастроительной компанией Lockheed Martin на создание посадочного модуля, который в 2018 году отправят в тестовый полет.