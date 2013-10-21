В США разрабатывают приложение для смартфонов, позволяющее запрашивать поддержку с воздуха

Исследовательская лаборатория ВВС США и Лаборатория Дрейпера в Кембридже начали совместную разработку специального приложения для смартфонов, при помощи которого бойцы на земле смогут запрашивать поддержку с воздуха и нанесение воздушных ударов по объектам противника. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Defense News, приложение получило название Android Terminal Assault Kit (ATAK).

Благодаря новому приложению бойцы смогут отмечать на карте позиции противника, местоположение гражданских, своих войск и возможные направления отхода с позиций. Затем все данные можно будет быстро передать в оперативные центры или на самолеты, находящиеся в небе поблизости. В Лаборатории Дрейпера рассчитывают, что ATAK позволит упростить и ускорить процедуру запроса воздушной поддержки.

«Одно дело сидеть за столом в офисе с кондиционером, переключаться между десятью окнами, справляться с неполадками программ и ожидать загрузки системы 60 секунд. И совсем другое - выполнять те же действия, находясь под обстрелом или прыгая из самолета. В этом случае ATAK будет полезна», - заявила Лора Мейджор, руководитель проекта ATAK в Лаборатории Дрейпера.

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В настоящее время Армия и Морская пехота США могут использовать рации и ноутбуки для запроса поддержки с воздуха, однако эти инструменты требует много времени для передачи необходимой информации. Кроме того, в ночное время светящиеся экраны ноутбуков могут раскрывать занимаемые позиции. ATAK, как ожидается, позволит сократить время, необходимое на передачу информации о целях. Кроме того, светящий экран смартфона проще прикрыть в темноте.

Для работы приложения необходим смартфон с операционной системой Android. По словам Мейджор, с точки зрения безопасности эта операционная система более надежна, чем, например, iOS. Кроме того, разрабатывать программы для Android проще. В Лаборатории Дрейпера ожидают, что первыми новое приложение смогут получить войска специальных операций уже в 2014 году.