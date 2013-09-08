Американская разведка собирает информацию и через смартфоны - СМИ

Об этом сообщает журнал Spiegel, которому удалось ознакомиться с засекреченными документами спецслужбы.

Как отмечает издание, объектом слежки может стать владелец смартфона любой из ведущих марок — iPhone, BlackBerry или устройства с операционной системой Android. АНБ может отслеживать списки контактов, смс-сообщения, фотографии, данные о местонахождении пользователя, передает РИА Новости.

По данным Spiegel, в разведслужбе созданы отдельные группы для исследования и поиска слабых мест в каждой крупной операционной системе для смартфонов. Так, для того, чтобы получить доступ к информации с iPhone, экспертам АНБ достаточно было проникнуть в компьютер, с которым смартфон синхронизируется.

Не дает 100-процентной гарантии от проникновения со стороны спецслужбы и BlackBerry, который считается едва ли не самым защищенным из смартфонов. Перехватывать смс-сообщения, отправленные с устройств этого канадского производителя, АНБ научилась еще в 2009 году, отмечает журнал.

Напомним, Эдвард Сноуден стал известен после того, как в июне пресса начала публиковать полученные от него секретные документы спецслужб. В частности, им была раскрыта программа слежки АНБ за интернет-пользователями PRISM. За свою деятельность Сноудену в США были предъявлены обвинения в шпионаже. В настоящий момент он находится в России, где получил временное политическое убежище.