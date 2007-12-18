Киевское метро будет плавно внедрять нововведение

Традиционные жетоны и карточки с магнитными носителями (проездные билеты) будут действовать в киевском метро параллельно с бесконтактными карточками еще несколько лет.

Такое разъяснение обнародовано на официальном веб-портале КП “Киевский метрополитен”.

Согласно сообщению метрополитена, именно на протяжении ближайших нескольких лет планируется осуществить переход на бесконтактную карточку как самое удобное средство оплаты проезда и прохода пассажиров на этом виде транспорта.

В то же время, как сообщает метрополитен, что касается оборудования ридерами (устройствами для считывания информации с бесконтактной карточки) выходных турникетов, которые будут формировать стоимость проезда в зависимости от дальности поездки, то на сегодня такое решение еще не принято.

По официальной информации предприятия, установление ридеров для прохода по проездным билетам на основе бесконтактных карточек на автоматических контрольных пунктах начато с 12 декабря 2007 г. Уже установлены 6 ридеров бесконтактных карточек на станции „Лесная”. Всего до конца 2007 года на всех станциях метрополитена будет установлено еще 205 ридеров или ориентировочно 80% от всего наличного количества турникетов в киевском метро. Остальные 20% турникетов будут оборудованы в следующем году, после того, как будет проведен тендер и выделены соответствующие средства.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря пресс-служба КГГА информировала, что с апреля 2008 года столичное метро полностью перейдет на новую систему оплаты проезда. Согласно поручению Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, до 31 марта 2008 года на всех станциях метрополитена будут установлены входные и выходные турникеты, которые дадут возможность полностью перейти на новую автоматизированную систему пропуска пассажиров, то есть с помощью бесконтактных карточек.

Новая система оплаты проезда в метро предусматривает использование бесконтактных карточек. На входе с такой карточки будет сниматься максимальная стоимость поездки, а на выходе на нее будет возвращаться часть денег в зависимости от реальной дальности осуществленной поездки.