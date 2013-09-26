Билл Гейтс признал ошибкой комбинацию Ctrl-Alt-Del

Гейтс объяснил, что первоначально для операции входа в систему планировалось использовать только одну клавишу, но инженеры компании IBM, проектировавшие клавиатуру для IBM PC, не пожелали выделить отдельную клавишу для данного действия, сообщает РИА Новости со ссылкой на ресурс The Verge по итогам публичного интервью основателя Micrsoft в Гарварде.

Придумал Ctrl-Alt-Del инженер IBM Дэвид Бредли, работавший над созданием IBM PC. Первоначально сочетание использовалось для перезагрузки компьютера. Ранее в интервью он заявил: "Я мог придумать эту комбинацию, но знаменитой ее сделал Билл Гейтс". Сейчас Ctrl-Alt-Del используется в Windows XP, Vista и 7 для входа в систему.

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В этом году Гейтс также заявлял о другой ошибке. Он не считает, что компания упустила направление сотовых телефонов, но путь, по которому она пошла, не позволил ей захватить лидерство. Как ранее писал Digit.ru, нынешний генеральный директор Microsoft Стив Балмер заявил на прошлой неделе, что его самым большим упущением было недостаточное внимание к телефонам. Балмер считает, что в 2000-х компания слишком сосредоточилась на продукте Windows Vista и упустила развитие смартфонов.