Гендиректор Microsoft объявил об уходе из компании

Менеджмент корпорации уже сформировал специальный комитет, который займется поисками преемника Балмера. Последний и сам будет участвовать в процессе подбора нового руководителя.

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В своем письме сотрудникам Microsoft Балмер подчеркнул, что гордится достижениями компании. С тех пор как он пришел в компанию в 1980 году, выручка Microsoft выросла с 7,5 миллиона до почти 78 миллиардов долларов, а число сотрудников увеличилось с 30 до ста тысяч, сообщает Lenta.ru.

Балмер также отметил, что компанию ждут важные перемены. 11 июля он объявил о реорганизации, в ходе которой в рамках Microsoft будет создано несколько новых групп, а для развития всей корпорации будет выработана единая стратегия.

Стив Балмер работает гендиректором Microsoft с января 2008 года. Он занял этот пост после того, как в том же году ушел в отставку основатель компании Билл Гейтс. В компанию Балмер пришел в июне 1980 года по приглашению Гейтса, с которым вместе учился в Гарвардском университете.

За время работы в Microsoft Стив Балмер стал миллиардером и одним из постоянных участников списка богатейших людей мира по версии Forbes. В марте 2013 года состояние Балмера оценивалось изданием в 15,2 миллиарда долларов. Forbes также называл Балмера самым трудолюбивым и необычным миллиардером в мире. В журнале обратили внимание на эксцентричную манеру выступлений Балмера, из-за которой менеджера прозвали «мальчик-обезьянка» (monkey boy).