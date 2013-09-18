IBM вложит в Linux миллиард долларов

Компания IBM вложит миллиард долларов США в развитие операционной системы Linux и смежных с ней проектов с открытым исходным кодом на своей серверной платформе Power Systems. Об этом сообщает Linux.com, передает Лента.ру.

Средства будут инвестированы в течение пяти лет, уточняет PCWorld. Они будут пущены на написание программ для архитектуры POWER, расширение облачных сервисов и создание программного обеспечения для серверных процессоров POWER8, которые выйдут в 2014 году.

IBM также откроет во французском городе Монпелье «Центр Linux», где разработчики смогут ознакомиться с технологиями компании. Аналогичные центры уже действуют в Пекине, Нью-Йорке и Остине.

Архитектура POWER используется в серверах и суперкомпьютерах — в частности, в системе Watson, известной своей победой в американской телевикторине Jeopardy!, аналоге «Своей игры». Серверы на POWER работают под управлением «операционок» IBM i, AIX (основана на UNIX) и Linux.

IBM уже делала крупные инвестиции в Linux: в 2000 году компания также вложила в операционную систему миллиард.