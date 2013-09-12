Samsung обещает вслед за Apple выпустить смартфон с 64-разрядным процессором

Когда именно выйдут аппараты Samsung с новыми чипами, Шин не сообщил. Он, однако, уточнил, что это произойдет «не очень скоро». Другие характеристики устройств топ-менеджер не раскрыл.

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Об этом сообщает Lenta.ru по информации The Korea Times

На той же встрече Шин отметил, что Samsung следует усилить присутствие в Китае и Японии, чтобы не уступить рынок Apple. В 2013 году Китай впервые войдет в список стран, первыми получивших новые iPhone.

По данным Strategy Analytics, Samsung значительно опережает Apple на китайском рынке. Доля корейской компании по поставкам аппаратов в Китай во втором квартале составила 19,4 процента, а доля Купертино — 4,3 процента.

Apple 10 сентября анонсировала два новых смартфона iPhone. Представители Apple особо отметили, что один из аппаратов, iPhone 5s, стал первым в мире смартфоном с 64-разрядным процессором.

Apple неоднократно обвиняла Samsung в копировании внешности и функций своих мобильных устройств и в 2011 году подала против корейской компании иски в суды нескольких стран.