Apple представила iPhone 5S и iPhone 5C (фото)

iPhone 5C, в отличие от аппаратов прошлых поколений, будет поставляться в корпусах пяти цветов - зеленого, желтого, синего, красного и белого. Корпус изготовлен из пластика.

Как и iPhone 5, представленный в 2012 году, новый смартфон использует процессор Apple A6, располагает 4-дюймовым экраном и 8-мегапиксельной камерой и поддерживает сети LTE, сообщает Lenta.ru.

Смартфон с операторским контрактом в США будет стоить от 99 долларов (16-гигабайтная модель) до 199 (32-гигабайтная модель) долларов. Цена на чехол составит 29 долларов.

iPhone 5S, как и три предыдущих аппарата Apple, будет изготовлен из стекла и алюминия. Он будет представлен в корпусах черного, серебряного и золотого цветов.

В смартфоне используется процессор Apple A7, который является 64-разрядным. Ранее Apple применяла в своих устройствах только 32-разрядные процессоры.