Apple представила новую iOS 7 для iPhone и iPad

Apple изменила интерфейс операционной системы: перерисовала иконки приложений, сделав их более «плоскими», и задействовала в ОС новый шрифт и новые обои.

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Также доработаны некоторые программы, в том числе, «Погоду» (в ней появилась анимация), «Календарь», «Сообщения», «Почту», «Фото» и «Игровой центр», сообщает Lenta.ru.

Основной экран iOS теперь умеет реагировать на наклоны аппарата и отображает соответствующую анимацию. В состав системы вошел «Центр управления» (Control Center) — он предоставляет доступ к наиболее популярным настройкам. Apple доработала технологию многозадачности. Теперь ОС умеет отслеживать, какие приложения используются реже, а какие — чаще, и соответствующим образом расставляет приоритеты.

Обновился браузер Safari: в нем появились инструменты «родительского контроля», поле «умного поиска» и новый режим просмотра вкладок.

Операционная система iOS (ранее — iPhone OS) выпускается с 2007 года. Она используется в смартфонах iPhone, плеерах iPod touch и планшетах iPad. Apple заявила,что продала в общей сложности 600 миллионов устройств на iOS.